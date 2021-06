Secretaria de Saúde ainda não divulgou a quantidade de pessoas que já foram vacinadas no município - Foto: Divulgação

Secretaria de Saúde ainda não divulgou a quantidade de pessoas que já foram vacinadas no municípioFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 15:49

SILVA JARDIM – A cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, atingiu a marca negativa de 45 vidas perdidas para a Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade contabilizou mais uma morte em decorrência da doença nessa terça-feira (8).

Ainda segundo o boletim publicado pelo governo municipal, o município acumula 2.647 casos confirmados do novo coronavírus. Ainda segundo o boletim, pelo menos seis pessoas seguem internadas, enquanto outras 45 estão em isolamento domiciliar, na cidade que possui cerca de 22 mil habitantes.