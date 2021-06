O projeto foi aprovado pelo ICMBio e começou nesta semana - Foto: Luiz Thiago de Jesus

O projeto foi aprovado pelo ICMBio e começou nesta semanaFoto: Luiz Thiago de Jesus

Publicado 12/06/2021 14:03

SILVA JARDIM - Diversas árvores começaram a ser plantadas sobre o viaduto vegetado localizado no km 218 da BR-101, em Silva Jardim, no interior do Rio, durante esta semana. A ação foi realizada pela Associação Mico-Leão-Dourado, com o apoio da empresa Reflora.

Segundo a associação, as obras viraram realidade graças a um processo judicial que o Ministério Público Federal encaminhou à justiça para obrigar a concessionária a construir as passagens previstas na licença ambiental. Desde que o viaduto ficou pronto, entretanto, a concessionária fez um plantio insuficiente, de acordo com associação.

Ainda de acordo com a ONG, em audiências de conciliação convocadas pela justiça a associação assumiu a tarefa de refazer todo o plantio, incluindo as rampas de acesso para o viaduto. O projeto foi aprovado pelo ICMBio e começou nesta semana.

Agora, a Associação Mico-Leão-Dourado tem a responsabilidade não apenas do plantio, mas também da manutenção das mudas e do monitoramento do uso do viaduto pela preguiça-de-coleira e pelo mico-leão-dourado, de acordo com o grupo.

No entorno do viaduto, a AMLD já restaurou mais de 90 hectares de florestas dos dois lados para viabilizar uma das mais importantes conexões florestais necessárias para salvar a espécie, retirando, definitivamente, a Reserva Biológica de Poço das Antas do isolamento ecológico causado pela duplicação da rodovia.