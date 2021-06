O caso está sendo investigado pela 120ª Delegacia Policial - Foto: Divulgação

O caso está sendo investigado pela 120ª Delegacia PolicialFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 19:56

SILVA JARDIM – Um homem de 32 anos foi executado a tiros, no bairro Lucilândia, em Silva Jardim, no interior do Rio, na madrugada deste sábado (12). A vítima foi identificada como Marcos Vinícius Tinoco da Silva, conhecido na região como Pantera, de acordo com a Polícia Militar. O autor dos disparos fugiu e ainda não foi localizado.

Segundo a corporação, Marcos Vinícius estava em trecho da Rua E, quando foi atingido pelos disparos. Ainda segundo os agentes, a vítima foi encontrada já sem vida no local, por volta das 3h30 quando a PM foi acionada. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o crime.

Publicidade

O corpo foi removido do local, após a realização da perícia técnica, e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O caso está sendo investigado pela 120ª Delegacia Policial.