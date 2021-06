Informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadasFoto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 20:04 | Atualizado 13/06/2021 20:15

SILVA JARDIM – Morreu neste domingo (13) o ex-vereador de Silva Jardim, no interior do Rio, Mansuel Pires Mansur, de 42 anos, vítima da Covid-19. De acordo com familiares, Mansuel esteve internado por mais de 15 dias, chegou a ficar em estado grave e acabou não resistindo. Informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

“Meu Deus... Inacreditável saber que esse amigo de tanto tempo, Mansuel Mansur, se foi por conta desse vírus maldito. Em saber que falei com você dias antes de você ser internado... Inacreditável. Que Deus esteja consolando a toda família nesse momento de tanta dor”, escreveu uma amiga do ex-vereador nas redes sociais.

