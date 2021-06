Lixo deixado pelos 'festeiros' é uma das principais reclamações dos moradores - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 11:48

SILVA JARDIM – Moradores de Silva Jardim, no interior do Rio, reclamam de supostas festas clandestinas que vêm ocorrendo na cidade nas últimas semanas. De acordo com testemunhas, as localidades de Aldeia Velha e Bananeiras seriam os pontos preferidos dos ‘festeiros’, que levam desde carros de som a motos barulhentas aos locais de tumulto.

“Todo lugar do nosso município está em desordem... Som alto, motos barulhentas, trânsito errado e outras coisas mais se tratando de ordem pública. Baderneiros sempre existirão, mas se existissem regras aplicáveis e fiscalização pelos órgãos competentes não estaríamos aqui lamuriando”, desabafa uma moradora, cobrando mais atitudes das autoridades.

Segundo testemunhas, pessoas portando armas de fogo já foram vistas em meio à confusão. “A gente ligou para polícia várias vezes. Falei que tinha gente armada e tudo. Essas pessoas têm que ser presas. Aldeia precisa de bom turismo. A rua hoje está toda suja, muito lixo” reclamou um morador, sobre a situação posterior às festas clandestinas.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), “usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN” resulta em uma infração grave, multa no valor de R$ 195,23 e retenção do veículo para a regularização da situação, além de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

O Dia tenta contato com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e com a Polícia Militar para saber quais medidas serão tomadas para inibir estes atos.