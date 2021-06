Agentes foram homenageados durante sessão legislativa dessa terça-feira (29) - Foto: Divulgação

Agentes foram homenageados durante sessão legislativa dessa terça-feira (29)Foto: Divulgação

Publicado 30/06/2021 09:49

SILVA JARDIM – Agentes da Polícia Civil receberam uma moção de aplausos da Câmara de Vereadores de Silva Jardim, no interior do Rio, durante sessão legislativa dessa terça-feira (29). A homenagem foi por conta dos serviços prestados pelos agentes nos últimos seis meses em que estiveram à frente da 120ª Delegacia Policial.

A indicação foi feita pelo presidente da casa, Henrique Gouveia, e homenageou o delegado, Dr. Milton Siqueira Júnior, além dos inspetores Maxmiliano Falcão, Marcelo Ricardo, Tadeu Buzato e Rodrigo do Carmo. Os profissionais foram transferidos no início deste mês para a 125ª Delegacia Policial, localizada no município de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Durante os últimos meses, 83 inquéritos foram concluídos, culminando em 92 indiciamentos, segundo a corporação. Foram cumpridos 20 mandados de prisão e um mandado de busca e apreensão, além de quatro prisões em flagrante. Os números alcançados pela 120ª DP, permitiu que a unidade figurasse entre as delegacias de maior produtividade na categoria de Delegacias de Menor Porte.