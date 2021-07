Convenções partidárias para escolha dos candidatos serão realizadas no período de 28 de julho a 1º de agosto - Foto: Reprodução / Agência Brasil

Publicado 02/07/2021 10:33

SILVA JARDIM - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) definiu em sessão plenária virtual realizada pela internet nessa quinta-feira (1º), por unanimidade, a data da eleição suplementar para definir o novo prefeito e vice de Silva Jardim, no interior do Rio. O pleito foi marcado para o dia 12 de setembro, com propaganda eleitoral sendo permitida a partir de 7 de agosto.

Conforme a resolução publicada sobre as eleições suplementares, os candidatos eleitos em 12 de setembro exercerão mandato até 31 de dezembro de 2024. As convenções partidárias para escolha dos candidatos a prefeito e vice serão realizadas no período de 28 de julho a 1º de agosto. Os candidatos devem então apresentar o registro de candidatura até 6 de agosto.

Para fixar a nova data, o TRE-RJ levou em consideração o avanço da vacinação e estudos realizados por uma equipe de trabalho do próprio Tribunal que mostram o baixo risco de contaminação na região. Desde o mês de janeiro, o vereador Fabrício de Napinho (PSD), vem conduzindo a gestão do poder público municipal de forma interina.