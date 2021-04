CPI foi aprovada pela casa no início da semana em decisão unânime Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 12:52

SILVA JARDIM – A Câmara de Vereadores de Silva Jardim, no interior do Rio, irá debater nesta quinta-feira (15) assuntos referentes à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que visa apurar possíveis irregularidades no contrato da Águas de Juturnaíba, empresa responsável pelo abastecimento de água na cidade. A CPI foi aprovada pela casa no início da semana em decisão unânime.

Segundo a casa, o objetivo principal é obter respostas em relação ao valor pago na tarifa de fornecimento do serviço. “Agora de fato abrem as investigações. Realmente o serviço está precário, e a população está sentindo isso de perto, vamos trabalhar pra reverter essa situação”, explicou Henrique Gouveia, atual presidente da casa. Ainda segundo o parlamentar, se necessário for, serão apresentadas punições e correções nos preços praticados pela concessionária.

A empresa vem sendo alvo de críticas por parte de moradores insatisfeitos com o serviço prestado. “A lagoa é da cidade e a cidade tem a taxa mais cara de todas. Tem que mexer em uma rua que tem asfalto, eles cavam, depois jogam só o barro em cima e não colocam o asfalto de novo. Tem bairros que não tem água encanada”, reclamou um morador da cidade, que pediu para não ser identificado por medo de represálias.

O Dia entrou em contato com a empresa, mas não obteve um posicionamento até a divulgação desta reportagem.

A empresa

A concessionária Águas de Juturnaíba, que presta serviço em Silva Jardim, pertence ao grupo Águas do Brasil, empresa do setor de concessões privadas prestadoras de serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, que atua em todo o estado. O Grupo conta com 13 concessionárias, localizadas em 15 municípios.