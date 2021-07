Vítima morava no bairro Santo Expedito e estava internada na cidade de Itaboraí - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 12/07/2021 18:28

SILVA JARDIM – Um jovem de 22 anos, morador da cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, morreu vítima da Covid-19 na última sexta-feira (9). A vítima, identificada como Maycon Ribeiro, deu entrada na UPA da cidade com suspeita da doença, e foi transferido na terça-feira (6) para um hospital de Itaboraí, na Região Metropolitana, onde estava internado desde então.

De acordo com familiares, devido a um agravamento do estado de saúde, Maycon acabou não resistindo e foi a óbito por volta das 22h. O enterro aconteceu na tarde desse sábado (10), no Cemitério Municipal do Centro de Silva Jardim. A Prefeitura do município divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do rapaz, e se solidarizando com a família e amigos.