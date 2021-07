Números seguem em alta na cidade - Foto: Fabiano Martinez

Publicado 13/07/2021 22:25

SILVA JARDIM – A Covid-19 levou exatamente 50 vidas de moradores da cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, desde o início da pandemia. É o que mostra o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira (13). O município com cerca de 22 mil habitantes se aproxima da marca negativa de 3 mil casos confirmados da doença.