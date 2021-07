Confira a previsão do tempo e o clima para esta semana em Silva Jardim | Silva Jardim | O Dia

Cidade no interior do Rio vem registrando temperaturas amenas nas últimas semanas - Foto: Lucas Madureira

Publicado 26/07/2021 07:13

SILVA JARDIM – A previsão do tempo para esta segunda-feira (26), em Silva Jardim, no interior do Rio, será de céu aberto e sem possibilidade de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a cidade deve registrar mínima de 15°C e máxima de 30°C. Semana começa quente, mas temperatura deve cair bastante a partir da próxima quarta (28).

Segundo o INMET, a temperatura se mantém alta esta terça (27), com mínima de 15ºC e máxima de 33°C. Na quarta (28), a temperatura cai um pouco registrando mínima de 12°C e máxima de 26°C. A semana encerra bem fria registrando mínima de 6°C e máxima de 21°C na quinta (29), e fecha com mínima de 7°C e máxima de 23°C na sexta-feira (30).