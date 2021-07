Cidade no interior do Rio com cerca de 22 mil habitantes irá passar por nova eleição suplementar - Foto: Fabiano Martinez

Cidade no interior do Rio com cerca de 22 mil habitantes irá passar por nova eleição suplementarFoto: Fabiano Martinez

Publicado 23/07/2021 19:43

Silva Jardim, no interior do Rio, estão com data marcada para acontecer na próxima semana, conforme determinou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). Alguns nomes conhecidos começam a ser especulados entre os moradores da cidade, que irá passar por novas eleições majoritárias em setembro. SILVA JARDIM – As primeiras convenções partidárias para realizar a escolha dos candidatos, que irão participar da eleição suplementar em, no interior do Rio, estão com data marcada para acontecer na próxima semana, conforme determinou o. Alguns nomes conhecidos começam a ser especulados entre os moradores da cidade, que irá passar por novas eleições majoritárias em setembro.

O partido Podemos foi o primeiro a publicar seu edital de convocação, nesta quinta-feira (22), convidando seus convencionais a participarem da convenção partidária do partido na próxima sexta-feira (30), no bairro Reginópolis, durante a parte da noite. O edital também foi divulgado nas redes sociais pelo vereador Juninho Peruca, que aparece como um dos prováveis nomes que estarão na disputa pela cadeira do Executivo.

Publicidade

Além de Juninho, outros nomes vêm sendo especulados nas últimas semanas. Um deles é o de Fabrício Azevedo, atual prefeito interino da cidade, que pode concorrer nas eleições para permanecer no cargo. Outro nome citado pelos moradores é o de Marcello Zelão, ex-prefeito do município entre os anos de 2009 e 2012. Quem também aparece entre os citados é Maira Figueiredo, esposa do ex-prefeito da cidade, Jaime Figueiredo.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), as convenções partidárias para escolha dos candidatos a prefeito e vice serão realizadas no período de 28 de julho a 1º de agosto. Os candidatos devem então apresentar o registro de candidatura até 6 de agosto. Conforme a resolução publicada sobre as eleições suplementares, os candidatos eleitos em 12 de setembro exercerão mandato até 31 de dezembro de 2024.

Publicidade