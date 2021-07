Trabalho foi efetuado na localidade de São Lourenço, área rural da cidade - Foto: Divulgação

Trabalho foi efetuado na localidade de São Lourenço, área rural da cidadeFoto: Divulgação

SILVA JARDIM - A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio de sua Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Manutenção, realizou na semana passada, um serviço de manutenção nos postes de iluminação, na localidade de São Lourenço, no distrito de Gaviões, área rural da cidade.

De acordo com a Prefeitura, na ocasião foram feitas as trocas de lâmpadas e colocação de braços de suporte para iluminação pública. Os serviços realizados na localidade resultaram em maior segurança e trafegabilidade aos moradores, que aprovaram as melhorias após uma semana das manutenções.