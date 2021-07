Profissional de saúde do município aplica a vacina, que combate o novo coronavírus - Foto: Divulgação

Publicado 26/07/2021 18:22

SILVA JARDIM - Com 13.732 munícipes vacinados com a primeira dose e 3.256 já tendo recebido a segunda, o município de Silva Jardim, no interior do Rio, lidera o ranking de imunização contra a Covid-19 na região. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social (Semsa), mais de 50% da população da cidade já recebeu a primeira dose do imunizante.

Ainda de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Saúde, o município atualmente vacina com a primeira dose os habitantes na faixa etária entre 35 e 37 e com a segunda dose as pessoas entre 60 e 62 anos de idade. Além disso, 454 pessoas foram vacinadas com o imunizante de dose única, na cidade que possui cerca de 22 mil habitantes.

Conforme o boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Prefeitura, até o momento a cidade possui 6.925 casos registrados, sendo 4.135 descartados, 2.769 confirmados, 2.697 curados, 21 em análise, 21 em isolamento familiar, um internado e 50 óbitos.