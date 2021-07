Município deve registrar temperaturas mais baixas do ano nos próximos dias - Foto: Fabiano Martinez

Município deve registrar temperaturas mais baixas do ano nos próximos diasFoto: Fabiano Martinez

Publicado 28/07/2021 10:17

SILVA JARDIM – A Defesa Civil da cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, emitiu um alerta para chegada de frio intenso na região. De acordo com a Prefeitura, entre esta quarta-feira (28) e domingo (1), uma massa de ar polar irá avançar no estado do Rio de Janeiro, provocando uma queda acentuada no clima, podendo alcançar a temperatura mínima de 12º graus.

O governo municipal ainda ressaltou a importância de atenção especial para com as pessoas mais vulneráveis como idosos, crianças e aquelas em situação de rua. Durante o período, especialistas recomendam estar bem agasalhado, não ficar exposto a ambiente frio, além de manter-se hidratado mesmo se sentir menos sede para evitar ressecamento de pele e lábios.