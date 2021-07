Sessão extraordinária marcou o retorno dos trabalhos na Casa - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 27/07/2021 12:49

SILVA JARDIM - Após o recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Vereadores de Silva Jardim, no interior do Rio, voltou a realizar suas atividades legislativas, nessa segunda-feira (26). A primeira sessão depois da pausa ocorreu em caráter extraordinário e contou com a presença de todos os parlamentares da Casa.

As sessões legislativas seguem, por medida de segurança e contra a proliferação do novo coronavírus, sendo realizadas com algumas restrições e limitação de público. Os moradores de Silva Jardim, no entanto, podem acompanhar os trabalhos do Poder Legislativo em transmissão ao-vivo, que acontece nas redes sociais.