Juraci dos Santos Júnior cuida da horta em seus momentos livres, segundo governo municipalFoto: Divulgação

Publicado 28/07/2021 18:14

SILVA JARDIM - Uma horta chama a atenção de quem visita o Centro Cultural Capivari (CCC), no Centro de Silva Jardim, no interior do Rio. A plantação é cultivada há cerca de dois meses pelo servidor Juraci dos Santos Júnior, de acordo com publicação da Prefeitura nas redes sociais. As viçosas hortaliças foram plantadas em três grandes canteiros, ao longo de dois muros e junto de uma das paredes do prédio.

Segundo publicação do governo municipal, o responsável cuida da horta em seus momentos livres, intervalo de almoço e antes e após o expediente. Ele diz que faz por iniciativa própria para aproveitar o espaço vago e ofertar o produto a quem tiver interesse. São cultivadas no local, couve, alface, cebolinha, almeirão, coentro, couve-flor, salsa e cerca de 100 mudas de jiló que o plantador pretende cultivar e desenvolver dentro dos próximos meses.

Ainda segundo a publicação, as plantas são tratadas de forma orgânica, sem fertilizantes ou pesticidas químicos, sendo utilizado apenas esterco animal e água. A Prefeitura ressaltou que esse é um ótimo exemplo, que pode e deve ser seguido por todos que dispõem de espaços sem usos, até mesmo porque cuidar de hortas também faz parte da cultura rural dos moradores do município.