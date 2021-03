Pequeno produtores de Caxias e agricultores familiares que trabalham com cultivo de alimentos sem o uso de agrotóxicos participam de evento DIVULGAÇÃO

19/03/2021

Pequenos produtores e agricultores familiares de Duque de Caxias, que trabalham com cultivo de alimentos sem o uso de agrotóxicos, se reúnem, domingo, para realizar mais uma feira local. Além de movimentar a economia criativa do bairro, o evento também é uma ótima oportunidade para comprar produtos orgânicos e saudáveis como bolos, frutas, pães, verduras e legumes, entre outros.

A produtora Rosany Guarino, de 58 anos, que irá expor seus produtos pela terceira vez, é moradora do município, mas cultiva seus produtos no interior de Minas Gerais. De seu sítio, no sul do estado, saem geleias, licores e compotas de doces diversos, tudo cultivado com muito carinho e com produção orgânica certificada.

Para domingo, ela conta que preparou geleias especiais, como a de carambola com gengibre, maçã com alecrim, frutas vermelhas e menta, além de licores como jabuticaba, manga e até jenipapo.

O evento será realizado, de meio-dia às 18h, no primeiro piso do Caxias Shopping (Rodovia Washington Luíz 2895). A visitação é gratuita.

