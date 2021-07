Ação ocorre em parceria com a Associação Olhar Pelo Próximo - Foto: Banco de Imagens

Ação ocorre em parceria com a Associação Olhar Pelo Próximo Foto: Banco de Imagens

Publicado 30/07/2021 09:52

SILVA JARDIM – Realizar exames oftalmológicos de forma gratuita na população é o propósito da Semana da Saúde Visual, que chega à cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, nesta sexta-feira (30). O evento acontece na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Bananeiras. De acordo com a Secretaria de Saúde, serão realizados até oito diferentes tipos de exames.

Ainda segundo o governo municipal, a ação ocorre em parceria com a Associação Olhar Pelo Próximo. O cadastro para atendimento será realizado das 8h às 16h30, na UBS de Bananeiras. A Prefeitura informou em suas redes sociais, que para realizar o cadastro são necessários documentos como RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e telefone para contato.

Publicidade

Conforme publicado pelo Município, o evento vai promover atendimento para o teste do olhinho crianças de zero a dois anos. A partir dos sete anos, toda a população será atendida, com exceção gestantes e lactantes até três meses. Entre os procedimentos ofertados estão: avaliação de acuidade visual, exames dos movimentos oculares, exames da parte anterior dos olhos, dentre outros.

A Associação Olhar pelo Próximo foi criada no estado de Goiás, com o intuito de atender a população carente na área de oftalmologia, fomentando parcerias e ideias inovadoras para que toda a estrutura de exames e de consultas chegue aos lugares mais distantes do Brasil.