Jair Bolsonaro Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 06/12/2020 12:12

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada na manhã deste domingo, 6, para fazer uma consulta com um oftalmologista no hospital na base da Força Aérea Brasileira (FAB) em Brasília.



Bolsonaro deixou a residência oficial por volta das 9h deste domingo e seguiu para a área militar. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto.



Ontem, Bolsonaro e o seu vice, general Hamilton Mourão, participaram de cerimônia de formatura de 447 novos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no Rio de Janeiro. Apesar de os números de casos de covid-19 estarem em elevação em todo o Estado, pouquíssimas pessoas usavam máscaras.