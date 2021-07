Cidade já possui mais de 50% da sua população vacinada, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde - Foto: Nelson Schumaker dos Santos

Publicado 29/07/2021 20:08

SILVA JARDIM – A cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, chegou à maca de 2.776 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia. São os números do boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nessa quarta-feira (28). O município com cerca de 22 mil habitantes soma uma total de 50 vidas perdidas para o novo coronavírus.