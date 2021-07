Praça fica localizada no bairro Cesário Alvim - Foto: Divulgação

Publicado 29/07/2021 20:36

SILVA JARDIM - A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio de sua Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Manutenção realizou nesta quinta-feira (29), um serviço de limpeza na praça do bairro Cesário Alvim. De acordo com o governo municipal, a ação consiste na retirada de galhos e entulhos, e conta com os auxílios de uma máquina retroescavadeira e um caminhão basculante.