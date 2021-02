Material que for descartado será destinado ao reaproveitamento Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 19:37 | Atualizado 03/02/2021 19:37

SILVA JARDIM - Uma área de triagem para galhos e entulhos está sendo preparada no bairro Cidade Nova, localizado no município de Silva Jardim, no interior do Rio. O trabalho da Prefeitura, que começou nessa terça-feira (2) visa transformar o antigo vazadouro de lixo em um local seguro para se descartar restos de obras.



Segundo a Prefeitura, o material descartado vai ser separado de acordo com as suas características e destinado ao reaproveitamento. Haverá profissionais credenciados para cortar os galhos e troncos, que poderão ser repassados às cerâmicas e à fábrica de mariola da cidade. Os resíduos de obras serão utilizados em serviços de tapa-buracos nas estradas.



Ainda de acordo com o Município, a substituição do antigo vazadouro pela área de triagem agradou aos moradores da localidade, uma vez que, irá diminuir o aparecimento de animais e insetos, assim como o mau cheiro e o risco de doenças na área.