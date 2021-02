Cidade contabiliza 1.699 casos confirmados de coronavírus Foto: Internet

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 12:33 | Atualizado 23/02/2021 12:34

SILVA JARDIM – A Secretaria de Saúde de Silva Jardim, no interior do Rio, informou que a cidade teve mais uma vida perdida para a Covid-19 nessa segunda-feira (22), de acordo com seu mais recente boletim epidemiológico divulgado nas redes sociais. O município não contabilizava uma nova morte para a doença há mais de 30 dias.



Conforme o boletim publicado nessa segunda, a cidade soma 20 óbitos e 1.699 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Duas pessoas seguem internadas e 20 permanecem em isolamento domiciliar. O município continua com diversas restrições e protocolos de segurança, a fim de, manter os números controlados.



“Já criamos uma equipe de monitoramento da Covid-19. A vigilância epidemiológica entrará em contato com os gerentes das unidades de atenção básica, para suporte, orientação e acompanhamento dos casos positivados”, afirmou a secretária de Saúde da cidade, Érica Guimarães.