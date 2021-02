O revólver, as duas espingardas e as munições foram encontradas dentro do quarto do acusado Foto: Divulgação

Publicado 24/02/2021 07:31 | Atualizado 24/02/2021 09:42

SILVA JARDIM – A Polícia Civil de Silva Jardim, no interior do Rio, apreendeu três armas de fogo e várias munições após cumprir um mandado de busca e apreensão nessa terça-feira (23), no município de Macaé, na Região Norte Fluminense. A ordem judicial foi emitida contra Paulo dos Santos Silva, de 52 anos, que é acusado de ter ameaçado de morte a sua ex-companheira no mês de janeiro.



Segundo a polícia, no momento da chegada dos agentes para verificar a veracidade das denúncias, o acusado não estava em sua residência, no bairro Morro Grande, onde vive atualmente. A busca foi efetuada na presença de um vizinho, sendo encontrado dentro do quarto do acusado duas espingardas e um revólver, além de diversos cartuchos e componentes para recarrega-las.



Ainda segundo a corporação, foram apreendidos todos os armamentos e materiais, visto que, o acusado não tinha autorização para possuí-los. De acordo com a polícia, Paulo dos Santos, que já cumpria medida protetiva e estava impedido de se aproximar de sua ex-companheira, agora vai responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.