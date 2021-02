Aulas presenciais no município seguem sem previsão de retorno Foto: Internet

Publicado 21/02/2021 12:41

SILVA JARDIM – O ano letivo de 2021 nas escolas públicas de Silva Jardim, no interior do Rio, retorna a partir dessa segunda-feira (22), de acordo com a Secretaria de Educação do município. As aulas permanecem de maneira remota, assim como no ano passado após o início da pandemia da Covid-19.



Será oferecido atividades complementares, sendo em plataforma virtual na internet e impressas para todos os alunos da rede municipal. Os estudantes podem acessar a plataforma para ouvir orientações e obras literárias ou musicais, além de ler informações, entre outros, sem sair de casa.



Já as atividades impressas, efetuadas de maneira remota, devem ser retiradas nas respectivas escolas onde os alunos estão matriculados. A cidade de Silva Jardim é uma entre milhares por todo o Brasil que ainda não tem previsão para retornar com o ensino presencial na rede pública.