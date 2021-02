Secretaria de Saúde continua a imunização em idosos acima de 90 anos Foto: Reuters / Dado Ruvic

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 19:05

SILVA JARDIM - A cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, recebeu nessa segunda-feira (22), 250 novas doses da vacina contra a Covid-19. De acordo com a Prefeitura do município, o novo lote será utilizado na imunização dos idosos com mais de 90 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o município já recebeu 1.177 unidades dos imunizantes.



A equipe de Coordenação de Imunização da cidade informou que, antes de iniciar a vacinação dos idosos planejados para a segunda fase, 80 a 89 anos, concluirá a primeira fase com a aplicação da segunda dose. Em seguida, divulgará um novo plano para atender os idosos da segunda fase cuja previsão de quantidade é de 448 pessoas.



De acordo com os números divulgados pela Prefeitura, até agora foram vacinados idosos nos bairros Centro, Cidade Nova, Varginha, Imbaú, Caxito, Biquinha, Fazenda Brasil e Cambucaes. Houve cinco recusas de vacinação em três diferentes bairros. Duas das pessoas previstas deixaram de ser vacinadas por se encontrarem fora da cidade.