SILVA JARDIM – Uma polêmica envolvendo a vacinação contra Covid-19 em Silva Jardim, no interior do Rio, movimentou as redes sociais durante esta semana. Moradores da cidade relataram em diversas publicações na internet que a Secretaria Municipal de Saúde teria iniciado a imunização em funcionários de farmácias antes do previsto, ignorando a imunização prioritária dos idosos. De acordo com a Prefeitura, o município segue o calendário do Plano de Imunização (PNI).



Nas redes sociais, entretanto, moradores questionam quais seriam os critérios para aplicar o imunizante em profissionais de drogarias. “Não é o certo eles tomarem [a vacina] na frente dos outros. As pessoas que trabalham em mercados, padarias, deveriam tomar [a vacina] também. Farmácia faz parte do comércio”, argumentou uma moradora na internet.



Segundo o vereador do município, Juninho Peruca, chama a atenção o fato de que a vacinação ocorreu em funcionários de uma rede de drogarias ligada a um ex-prefeito da cidade, apontado como o padrinho político do atual prefeito interino de Silva Jardim. O parlamentar afirma que vai cobrar um esclarecimento da Secretaria Municipal de Saúde, sobre o assunto. “Vou dar entrada com requerimento pedindo esclarecimentos, e pedindo que priorizem os idosos”, declarou o parlamentar.



Por meio de nota enviada para O DIA, a Prefeitura de Silva Jardim explicou que o município entrou em contato com todas as farmácias da cidade, solicitando o comparecimento gradativo dos funcionários para a vacinação contra a Covid-19. “Nós temos também uma atualização de vacinados no município, onde quem quiser pode estar olhando nomes de quem foi vacinado”, diz a nota do município, garantindo que segue o PNI.