Cidade sofre com a falta de iluminação pública em diversos pontos Foto: Internet

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 19:07 | Atualizado 24/02/2021 19:08

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, lançou nesta quarta-feira (24) um programa que busca diminuir os problemas envolvendo iluminação pública na cidade. De acordo com publicação nas redes sociais, o ‘Disque Iluminação’ visa ser um canal entre moradores da cidade e Prefeitura para relatos de problemas em todos os bairros.



Segundo o Município, o programa vai funcionar por meio de aplicativo no celular, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17 h. Nas mensagens, os interessados devem informar nomes, bairros, ruas e números das residências mais próximas dos postes que apresentam os problemas, explicou o órgão.



Serão atendidos assuntos referentes a postes de iluminação, como: lâmpadas queimadas ou faltando luminárias e pontos de luz precisando de manutenção. As solicitações e informações podem se referirem a postes próximos às respectivas residências dos informantes ou em locais por onde eles tenham passado e visto as necessidades, segundo a Prefeitura.