Preso foi levado para a 120º Delegacia Policial Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 19:15 | Atualizado 25/02/2021 19:22

SILVA JARDIM - Um homem foragido da justiça, que estava com mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de estupro de vulnerável foi preso, nesta quinta-feira (25), em Silva Jardim, no interior do Rio. José Célio Lacerda Rueles, de 51 anos, foi localizado pela Polícia Civil em um sítio, no distrito de Bananeiras. Ele é acusado de ter estuprado o próprio sobrinho no ano de 2012.



De acordo com a polícia, o foragido foi localizado e detido pelos agentes, que o conduziram até a sede da 120º Delegacia Policial, onde ficou determinado o cumprimento do mandado de prisão preventiva, expedido na última quinta-feira (18), pela Comarca da cidade. O crime chocou a cidade à época e, desde então, o acusado vinha se esquivando da justiça, segundo a corporação.