SILVA JARDIM – Uma obra parada numa ponte localizada no bairro Santo Expedito, em Silva Jardim, no interior do Rio, tem causado transtorno a moradores do local. De acordo com testemunhas, a obra inacabada não recebe andamento por parte da Prefeitura desde outubro do ano passado. Além do serviço não concluído na ponte, moradores convivem com ruas esburacadas e muita lama em dias chuvosos.



“Desde meado do ano passado não fizeram mais nada. A rua até hoje não tem calçamento, as ruas constam como calçadas na Prefeitura, segundo me disseram, mas não posso afirmar. Há promessas de que fariam isso aí, mas nunca fizeram. Minha intenção é ver resultado. A gente paga imposto, queremos ver as coisas sendo feitas”, desabafou Vinícius Braga, de 44 anos, morador do bairro.



Procurada pelo Dia, a Prefeitura de Silva Jardim garantiu, por meio de nota, que "vai inspecionar o bairro para uma avaliação da situação e posteriormente a solução dos problemas".