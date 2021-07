Prefeito teria convocado reunião com servidores públicos para falar sobre a campanha eleitoral. - Foto: Reprodução.

Prefeito teria convocado reunião com servidores públicos para falar sobre a campanha eleitoral. Foto: Reprodução.

Publicado 30/07/2021 15:40 | Atualizado 30/07/2021 19:21

SILVA JARDIM – Uma operação do Ministério Público Eleitoral (MPE) investiga uma denúncia de possível abuso de poder político na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nessa quarta-feira (28) em endereços ligados a Fabricio Azevedo Lima Campos, o Fabricio de Napinho (PSD), atual prefeito interino do município.

Durante a operação do MPE foram apreendidos documentos, celulares e computadores, os quais serão devidamente periciados, visando à continuidade das investigações. Também foram alvos da operação a subsecretária municipal de Comunicação Social de Silva Jardim, Lúbia Fernandes Cardoso, a procuradora-geral do município, Lívia Costa Braga Mazzei, e o advogado Paulo Maurício Mazzei.

Publicidade

De acordo com o MPE, na denúncia continha uma gravação de uma reunião entre o prefeito Fabricio, um advogado, a subsecretária de Comunicação Social, e servidores públicos, no dia 15 de julho. Na entrada do evento, todos os celulares foram confiscados e depositados em uma caixa para que o ato não fosse gravado, mas alguém, com um gravador escondido, teria conseguido registrar a reunião.

Segundo material colhido pelo Ministério Público: “o prefeito interino se utilizou da máquina pública, em especial dos servidores, para se promover politicamente, sendo que a publicidade dos atos de nomeação dos servidores públicos vem sendo restringida, não havendo divulgação no site da Prefeitura de Silva Jardim quanto aos nomes dos secretários de cada pasta”.

Publicidade

O Dia tenta contato com a defesa dos alvos da operação, citados na reportagem.