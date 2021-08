Na região, grupos como a Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD) ajudam a proteger e cuidar do primata - Foto: Art G./Creative Commons/Flickr

Publicado 02/08/2021 19:41

SILVA JARDIM – O Dia Internacional do Mico-Leão-Dourado é comemorado no dia 2 de agosto e a Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio fez uma publicação nas redes sociais para celebrar a data em homenagem à espécie, que possui seu habitat na região. De acordo com o Município, o animal se tornou símbolo da luta pela conservação do que resta da Mata Atlântica.