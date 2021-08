Local apresenta bastante buracos causados pelo tempo e o tráfego de veículos pesados - Foto: Divulgação

Publicado 03/08/2021 16:56

SILVA JARDIM – Diversas ruas do bairro Varginha, em Silva Jardim, no interior do Rio, estão recebendo alguns reparos por parte da Prefeitura. Uma via com calçamento passa por um trabalho de manutenção, que começou nessa segunda-feira (2). De acordo com o governo municipal, a ação tem o objetivo de melhorar as condições do tráfego de veículos na localidade.

O serviço de reforma na via vem sendo realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Manutenção, que disponibilizou uma máquina retroescavadeira e um caminhão basculante para efetuar os ajustes necessários no local, que apresenta bastante buracos causados pelo tempo e o tráfego de veículos pesados.