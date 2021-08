A ação foi realizada para os idosos do município que já completaram o esquema vacinal - Divulgação

Publicado 06/08/2021 20:08

A Secretaria de Saúde, por meio da Subsecretaria da Melhor Idade, promoveu nesta semana um arraiá agostino destinado ao público da terceira idade, na tenda que fica em frente à prefeitura. O evento contou com quadrilhas, comidas e brincadeiras típicas, além de muita animação ao som de música ao vivo, tocando repertórios de festa junina.



O encontro, em local aberto, contou com a presença da secretária de Saúde, Márcia Lucas, do secretário de Ambiente, André Mazoni, da secretária de Indústria e Comércio, Andréia Lacerda, da secretária de Trabalho e Renda, Ana Meriti, do secretário da Casa Civil, Jerry Barreto, do secretário de Comunicação, Bernard Soares, da subsecretária de Saúde, Dra. Malu, da subsecretária da Melhor Idade, Márcia Real e dos vereadores Kbça e Marcinho da Cesta Básica.

O encontro contou com a presença de autoridades e secretários municipais Divulgação



A ação foi realizada para os idosos do município que já completaram o esquema vacinal e que, seguindo os protocolos de segurança recomendados, começam a retomar, aos poucos, suas atividades. "Para se divertir não há idade. Por isso, os nossos idosos estão aqui para provar que tem sim como se proteger e ao mesmo tempo, distribuir alegria, principalmente, nesse momento em que gradativamente a nossa subsecretaria está retornando com as atividades direcionadas para esse público", comentou a subsecretária da Melhor Idade, Márcia Real.



A retomada de atividades que promovam a integração tem sido muito bem avaliada pela população. Maria da Silva, 67 anos, emocionada, diz que estava sentindo falta de conviver com as amigas e comenta também sobre o mal que sofreu com o isolamento, no aspecto emocional: "Ficar em casa, sem ver ninguém é muito triste. Ainda mais para nós que temos uma vida ativa e estamos sempre juntos. Aqui na tenda eu consigo fazer uma terapia para a alma e me sentir gente, de novo".

A Tenda da Melhor Idade



A tenda é o espaço destinado ao idoso meritiense e fica localizada na Praça dos Três Poderes, em frente à prefeitura. No local, são oferecidos diversos tipos de opções para que a melhor idade se sinta valorizada e acolhida, dentre elas, aulas de artesanato, de yoga, de dança de salão, auriculoterapia, consulta com cardiologista e emissão de credencial de estacionamento para o idoso.

A tenda é o espaço destinado ao idoso meritiense e fica localizada na Praça dos Três Poderes, em frente à prefeitura Divulgação