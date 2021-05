Keli Adriane Aniecevski e Mirla Renner foram assassinadas em um creche infantil de Saudades (SC) Reprodução/Redes sociais

Nesta terça-feira (4), um jovem de 18 anos foi até a creche Pró-Infância Aquarela, no centro da cidade, de bicicleta, por volta das 10h. Ao entrar na creche, ele começou a atacar uma professora de 30 anos que, mesmo ferida, correu para uma sala onde estavam quatro crianças e uma funcionária da escola, na tentativa de alertar sobre o perigo. O rapaz, então, teria atacado as crianças que estavam na sala e a funcionária da escola. Duas meninas de menos de dois anos e a professora morreram no local. Outra criança e a funcionária morreram no hospital. As vítimas não haviam sido identificadas até a publicação desta matéria. As informações foram apurada do portal de notícias G1.

Uma das vítimas, a professora Keli Adriane Aniecevski, de 30 anos, que trabalhava na Creche há mais de 10 anos, segundo informações de familiares. "Ela era uma pessoa alegre, sempre disposta, simpática, carismática sempre, ajudando o próximo quando ela podia. Então, assim, é uma tristeza que eu não sei explicar, eu não tenho explicação para isso", Disse Silvane Elfel, prima da educadora em entrevista no portal G1.

A estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), Mirla Amanda Renner Costa, de 20 anos, foi outra vítima nesta manhã. Ela cursava o quarto semestre da graduação em engenharia química no Centro de Educação Superior do Oeste, em Pinhalzinho, cidade vizinha a Saudades.



A universidade decretou luto de três dias por causa da morte dela. Segundo a instituição, Mirla já trabalhava na creche antes de entrar para a faculdade. Conforme a nota da Udesc, Mirla era “muito querida pelos alunos da turma de engenharia química”, disse o assessor jurídico de Saudades em entrevista ao G1.

Veja abaixo quem são as vítimas:



Keli Adriane Aniecevski, de 30 anos, era professora



Mirla Amanda Renner Costa, de 20 anos, era agente educacional na escola



Sarah Luiza Mahle Sehn, de 1 ano e 7 meses



Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses



Anna Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses