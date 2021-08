Veículo ficou com mais de 20 marcas de tiros, em São João - Divulgação

Publicado 06/08/2021 22:53 | Atualizado 06/08/2021 23:01

Segue internado no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, o Policial Militar baleado na noite desta quinta-feira (5) ao sofrer um atentado na porta de casa, na Rua Joana Kalil, bairro Vila Rosali, em São João de Meriti. O estado de saúde da vítima é estável.



O sargento da PM, conhecido por Ferreira, teve o carro cercado por homens armados e atingido por mais de 20 tiros. O agente é lotado no 20º BPM, em Mesquita, e ficou com ferimentos na perna esquerda, no ombro e no abdômen.



De acordo com informações de moradores nas redes sociais, era possível ouvir o barulho dos disparos em bairros vizinhos.



Em nota, a Secretaria Estadual de Polícia Militar relatou que ainda não há informações sobre o motivo do ataque, apenas que o agente reagiu a ação criminosa e trocou tiros com os criminosos.



A 64ª Delegacia Policial (São João de Meriti) vai aguardar a recuperação da vítima para ouvi-la. A polícia vai analisar imagens do circuito de segurança da região para identificar os responsáveis pelo atendado.