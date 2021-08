A pequena Esther Vianna da Silveira, de 4 anos, morreu depois de ter sido atacada pelo cachorro da família - Reprodução TV Globo

Publicado 02/08/2021 10:27 | Atualizado 02/08/2021 11:21

Rio – Parentes e amigos se despediram neste domingo (1º) da pequena Esther Vianna da Silveira, de 4 anos, morta no último sábado depois de ter sido atacada pelo cachorro da família, da raça rottweiler, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O enterro foi realizado no cemitério de Bongaba, em Piabetá.

Familiares disseram que a menina brincava com outras crianças no quintal de casa quando foi atacada pelo animal. Ainda segundo a família, o cachorro está com eles há dois anos.

Muito machucada, Esther chegou a ser socorrida e levada para a Unidade Pré-Hospitalar e Ambulatorial de Xerém, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota divulgada à imprensa, a Secretaria municipal de Saúde de Duque de Caxias lamentou a morte da criança e disse que, apesar de ter chegado com vida na unidade, ela apresentava “lesões gravíssimas na cabeça e face, com laceração de couro cabeludo e sinais de fraturas de crânio e perfurações múltiplas de tórax, sinalizando ocorrência de pneumotórax”.