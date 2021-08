Professores em busca de uma vaga de emprego tem oportunidade em Nova Iguaçu. - Divulgação/PMNI

Publicado 06/08/2021 07:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu abriu novo Processo Seletivo Simplificado para compor o quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Educação (SEMED). A inscrição começa na próxima segunda-feira (9). As vagas são para Professor II (Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental), com carga horária de 20 horas semanais e remuneração de R$ 1.658,79. Serão oferecidas 63 vagas imediatas, três delas destinadas às pessoas com deficiência.

As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico, de 9h do dia 9 até as 23h59 do dia 11, através do site da Prefeitura de Nova Iguaçu, disponível no link http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/processo-seletivo-simplificado/, por meio do total preenchimento do formulário de inscrição.

O Processo Seletivo Simplificado será realizado em etapa única, de caráter eliminatório e classificatório, consistente no somatório da avaliação de títulos e experiência profissional como regente de turma do candidato. Os profissionais serão selecionados em Regime de Contrato por Prazo Determinado para atuarem em caráter temporário, no período de 12 meses, podendo ser prorrogado. Vale ressaltar que o contrato não gera vínculo empregatício entre o contratado e a Prefeitura de Nova Iguaçu.

O resultado com a classificação final dos candidatos será divulgada no dia 30 através do endereço eletrônico e será publicada no Diário Oficial do Município. Já no dia 1º de setembro será feita a convocação no Diário Oficial dos candidatos classificados para contratação.