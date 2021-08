Mês de agosto terá oficinas de artesanato gratuitas em Nova Iguaçu, às segundas-feiras. - Divulgação/Fenig

Mês de agosto terá oficinas de artesanato gratuitas em Nova Iguaçu, às segundas-feiras.Divulgação/Fenig

Publicado 05/08/2021 20:09

A Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig) está promovendo neste mês uma série de oficinas dedicadas ao artesanato. Os encontros contam com a participação de profissionais do Programa Municipal de Artesanato da Prefeitura de Nova Iguaçu para atividades de integração, aprendizado e troca de experiências técnicas. As oficinas ocorrerão sempre às segundas-feiras, a partir das 14 horas, na sede da fundação.

Na próxima segunda (9), a primeira atividade será sobre transformação de bituca de cigarro em papel artesanal. Na semana seguinte, a oficina será sobre corte e costura. Os encontros serão realizados na sede da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig), na rua Governador Portela, 812, no Centro do município, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária.

O Programa Municipal de Artesanato é um dos carros chefes da Fenig. A instituição atua na criação de espaços de trabalho, oferecimento de cursos e oficinas e outras ações que ajudam os artesãos a alavancar seus negócios. Atualmente, são mais de 2.000 profissionais, que com seu trabalho consegue gerar renda e sustento para suas famílias e ajudam a economia a girar.

Para quem se interessar, as inscrições estão abertas para a oficina da próxima segunda e em breve serão abertas vagas para as próximas. As vagas são limitadas e os links de inscrição podem ser encontrados nas páginas da Fenig nas redes sociais, como Facebook e Instagram.