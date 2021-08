Câmara Municipal de Nova Iguaçu iniciou o segundo período legislativo nesta semana. - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu iniciou o segundo período legislativo nesta semana.Divulgação

Publicado 05/08/2021 08:00

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu iniciou nesta semana o 2º período legislativo do ano de 2021. No retorno dos trabalhos, os projetos de lei, protocolados durante o recesso parlamentar, foram lidos no expediente e irão para a análise das Comissões Permanentes. Entre os assuntos discutidos esteve a reforma da Praça Ricardo Xavier da Silveira, que abriga a primeira pista de skate da América Latina.

De olho em atrair novos adeptos após o sucesso de esporte nas Olimpíadas de Tóquio, o presidente da Câmara, vereador Dudu Reina destacou a importância do momento escolhido para a reforma e lembrou que seu tio foi um dos responsáveis pela obra.

Publicidade

“A Praça de Skate de nossa cidade foi a 1ª a ser construída no Brasil e na América Latina, em 1976. Muito me orgulha que meu tio, o engenheiro Henrique Reina, tenha sido o responsável da obra. Vamos revitalizar este local, proporcionar segurança e lazer para a população”, afirmou.

Ainda na sessão de retorno, também foram apresentadas indicações parlamentares também foram apresentadas, sobre os mais variados temas: solicitação de obras de manutenção em conjuntos habitacionais, reforma de unidades escolares, ampliação do horário de vacinação contra a Covid-19 até às 22 horas, implantação de semáforos, saneamento e pavimentação em diversas ruas, entre outras.

Publicidade

Também foi aprovado um projeto de lei do prefeito Rogério Lisboa que determina que patrimônios públicos municipais, imóveis localizados no Bairro da Luz, Ruas Bernardino de Mello e Carlos Chagas e Praça Castro Alves, serão retomados para a implantação de uma Unidade de Saúde, que será integrada à rede municipal.