Yndiara Asp - AFP

Publicado 04/08/2021 01:22

Japão - O Brasil não conseguiu repetir no skate park feminino o bom resultado que teve no street. Na final da modalidade, disputada na madrugada desta quarta-feira, Dora Varella ficou na 7ª posição, com 40.42, enquanto Yndiara Asp fechou na 8ª, com 37.34.

O Japão conseguiu uma dobradinha no pódio. Sakura Yosozumi conquistou o ouro com um 60.09, enquanto Kokona Hiraki, de apenas 12 anos, fez 59.04 e ficou com a prata. A britânica Sky Brown levou a medalha de bronze ao marcar 56.47.

Mais cedo, Isadora Pacheco, outra representante brasileira que esteve na disputa, não conseguiu avançar para a decisão. Sua maior nota na semifinal foi 37.01, o que não foi suficiente para entrar no grupo das oito primeiras que se classificaram.

Os skatistas voltam às pistas a partir das 21h desta quarta-feira, quando terá início o torneio masculino. O Brasil será representado por Luiz Francisco (3º no ranking mundial), Pedro Barros (4º) e Pedro Quintas (10º).