Serviços, como fisioterapia serão oferecidos aos moradores de Nova Iguaçu, nesta sexta e sábado.Divulgação

Publicado 04/08/2021 21:51

Os moradores de Nova Iguaçu terão acesso de forma gratuita a uma série de serviços sociais nos próximos dias 6 e 7 de agosto. O campus da universidade Estácio de Sá do município oferecerá vacinação contra a gripe (100 doses), descarte e recolhimento de medicamentos, doação de sangue, em parceria com o Hemorio, atendimento jurídico, avaliação nutricional e física, atendimentos odontológico, fisioterápico e psicológico, orientação sobre regularização de construções e residências, brinquedoteca itinerante e arrecadação de alimentos.

As ações fazem parte do vestibular social da instituição, que também oferecerá duas bolsas integrais e outras 50 com 70% de desconto nos cursos oferecidos pela universidade. A prova ocorrerá, exclusivamente, de forma presencial, na sexta, das 10h às 18h, e no sábado, das 9h às 13h. O gestor da unidade, Demarques Ribeiro da Silva Junior destacou a oportunidade de ingresso em um curso superior em quem se inscrever no vestibular.

“Escolher uma profissão e prestar prova para o vestibular são dois grandes passos decisivos para os nossos jovens e, por isso, queremos recebê-los muito bem. Durante este período tão desafiador, por conta da pandemia, o I Vestibular Social da Estácio de Nova Iguaçu tem como objetivo acolher estes novos estudantes, seus familiares e até mesmo os moradores da região, seguindo nossa missão que é Educar para Transformar”, afirmou.

Os interessados nos serviços oferecidos na sexta e sábado deverão comparecer ao campus da universidade, que fica na Estrada Dr. Plínio Casado, 1466, no Centro de Nova Iguaçu. Os alimentos arrecadados pela ação serão doados ao Centro Bom Samaritano para a Terceira Idade, que também fica na região.