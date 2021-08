Agentes apreenderam material de caça irregular em Parque Natural de Nova Iguaçu. - Divulgação

Publicado 03/08/2021 20:49

A Prefeitura de Nova Iguaçu apreendeu vários equipamentos de caça durante uma operação de combate a caçadores e a ocupação ilegal no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu e também no Parque Estadual do Mendanha. A ação ocorreu em uma localidade conhecida como Céu Aberto, frequentada ilegalmente por caçadores e também utilizada de forma irregular para fins religiosos e camping. Entre o material apreendia, havia inclusive jiraus, que são abrigos de madeira feitos sobre as árvores, onde os caçadores ficam à espreita de animais para abatê-los.

A fiscalização foi realizada por agentes da Guarda Ambiental Municipal e do Parque Natural Municipal, contando com apoio da Companhia de Policiamento Ambiental da Polícia Militar. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Cid, a ação foi exitosa e será intensificada.

“Esta é uma região importante do ponto de vista ambiental. Combater crimes como a caça, a ocupação ilegal e também as queimadas é fundamental para a preservação das nossas unidades de conservação. Para isto, teremos novas ações, com o apoio da PM e também do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), tanto para a prevenção e educação ambiental quando para a apuração da prática dos crimes, como as constantes queimadas que têm atingido sobretudo o maciço do Gericinó e a Serra do Vulcão”, disse.