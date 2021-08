Espetáculo teatral terá exibição gratuita em Nova Iguaçu neste mês. - Danilo Sergio / Divulgação

Espetáculo teatral terá exibição gratuita em Nova Iguaçu neste mês.Danilo Sergio / Divulgação

Publicado 03/08/2021 16:50

O espetáculo ‘Precisa-se de Velhos Palhaços’ tem apresentação marcada para este mês em Nova Iguaçu. Com texto de Matei Visniec, direção de Anderson Marques, tradução e adaptação de Pedro Sette Câmara, a peça retrata o reencontro, depois de trinta anos, de três palhaços numa sala onde aguardam uma entrevista de emprego. A encenação vai percorrer 11 cidades do estado do Rio de Janeiro neste mês de agosto e a parada iguaçuana será no dia 19, no auditório do Patronato São Vicente.

A montagem foi ganhadora do do edital CCR, que administra a Via Dutra e por isso mesmo nesta primeira etapa vai percorrer cidades cortadas pela Rodovia. Para quem quiser assistir, os ingressos serão distribuídos uma hora do início do espetáculo e detalhes da programação podem ser conferidos nas redes sociais da peça e abrindo o código QR no folder. Todas as apresentações seguirão os protocolos de saúde, com limite de público, adotando as recomendações das autoridades, além de respeitar o distanciamento social.

Publicidade

De acordo com o diretor Anderson Marques, a peça conta a história de palhaços, mas também homens cheios de angústias, lembranças e histórias para contar. Uma mistura de drama e comédia.

“Esta é uma remontagem da peça do romeno Matei Visniec, originalmente chamada de “Um Trabalhinho para Velhos Palhaços”, lembrou o ator Fábio Mateus. “Foi um desafio que assumimos com muito prazer. Trazer o texto de Visniec, que é tão atual, tão presente no dia a dia do brasileiro, para o palco”, explicou.

Publicidade

Depois de Nova Iguaçu, o espetáculo segue para o Rio de Janeiro (24 de agosto) e termina o mês em Queimados (27 de agosto). Em setembro e outubro, eles visitam o Sul Fluminense e a Região dos Lagos com apresentações sempre gratuitas.