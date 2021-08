Moradora de Nova Iguaçu recebeu a segunda via de sua certidão de nascimento no CCDC. - Divulgação

Publicado 03/08/2021 14:32

O direito à cidadania e a recuperação da dignidade desejada por muitos está mais fácil de se conseguir em Nova Iguaçu. O Centro Comunitário de Defesa da Cidadania (CCDC) do município está oferecendo isenção de taxas para a confecção de diversos documentos, como documentação para casamento, segunda via de certidões de nascimento, casamento, óbito e Registro Geral.

Diversas pessoas têm sido atendidas regularmente pela unidade de Nova Iguaçu, que também faz declaração de hipossuficiência e a busca por certidões em outros estados. Foi por esse último serviço que as donas de casa Claudete dos Santos Nascimento, de 51 anos, e Cícera Maria da Conceição, de 70, que na última semana receberam suas certidões de nascimento no local. Só no ano de 2021, os Centros já localizaram mais de 100 certidões em outros estados.

E além dos serviços de documentação, Os CCDC’s oferecem em alguns pontos, o Centro abre o espaço para reforço escolar, aulas de dança e luta. Ao todo, são 16 unidades no estado do Rio de Janeiro, entre as quais a de Nova Iguaçu, que funciona na Rua gelo n° 59, Marapicu, em Dom Bosco. O horário de funcionamento é de 9h às 17h.