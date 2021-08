Nova Iguaçu tem vagas de trabalho disponíveis nesta semana por meio da Setrab. - Divulgação

Nova Iguaçu tem vagas de trabalho disponíveis nesta semana por meio da Setrab.Divulgação

Publicado 03/08/2021 15:11

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) disponibiliza 393 oportunidades de trabalho em mais uma semana intensa de captação de vagas de emprego. As oportunidades são disponibilizadas, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para diversas regiões do estado, incluída a Baixada Fluminense e o município de Nova Iguaçu.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de residência. O sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.

Publicidade

Na Região Metropolitana, são oferecidas 202 oportunidades. Entre elas, 25 vagas para operador de telemarketing e 26 para açougueiro, entre outras. O secretário de Trabalho e Renda, Léo Vieira, informou que além das vagas iniciais, outras devem surgir adiante.

“Estamos trabalhando intensamente para ampliação da quantidade de vagas oferecidas nas unidades Sine, bem como para a ampliação dos equipamentos da Setrab. Nesta semana, mais uma vez, temos ofertas de vagas em mais regiões do nosso estado. Os esforços empregados estão dando resultado”, disse.

Publicidade

Para consultar as oportunidades e as informações sobre remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede ou pelos seguintes canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.