Busca por vagas de emprego ficou mais fácil com nova plataforma do estado. - Divulgação.

Busca por vagas de emprego ficou mais fácil com nova plataforma do estado.Divulgação.

Publicado 04/08/2021 20:10

Os moradores de Nova Iguaçu têm uma nova ferramenta à disposição na busca pelo primeiro emprego ou por uma recolocação no mercado de trabalho dentro do município. O Governo do Estado lançou o Painel Interativo de Vagas, um projeto inovador que vai disponibilizar a visualização das oportunidades de emprego divulgadas nas unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) segmentadas por regiões, municípios e funções, sendo, portanto, possível buscar vagas específicas na cidade.

Por exemplo, o interessado vai acessar a plataforma, que está disponível no site da Secretaria de Trabalho e Renda (www.rj.gov.br/secretaria/trabalho) e pesquisará oportunidades de trabalho em Nova Iguaçu. O sistema vai facilitar a busca do cidadão, mostrando os requisitos de cada oportunidade, como o local de trabalho, faixa salarial e escolaridade exigida.

Publicidade

Achando uma vaga que seja de seu interesse e qualificação, o cidadão deve ir à unidade do Sine de Nova Iguaçu, que fica na Rua Dr. Luiz Guimarães, 956, no Centro. É preciso levar consigo documentos de identificação civil, PIS, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência para realizar ou atualizar o cadastro. O sistema faz uma análise comparativa do perfil profissional do candidato cadastrado com a vaga disponibilizada pela empresa contratante.

A nova plataforma será atualizada sempre às terças-feiras de acordo com o Portal Mais Emprego, do Ministério da Economia. O governador Claudio Castro destacou a possibilidade de pessoas que perderam seus empregos durante a pandemia estar tendo a possibilidade de uma reinserção no mercado.

Publicidade

“O Painel Interativo de Vagas será fundamental para àqueles que buscam a inserção e reinserção no mercado de trabalho. É mais um projeto que ajuda na retomada da economia fluminense, no enfrentamento à pobreza e na geração de emprego e renda”, disse.