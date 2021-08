Detran fará serviços de identificação civil em mutirão neste sábado. - Divulgação

Detran fará serviços de identificação civil em mutirão neste sábado.Divulgação

Publicado 04/08/2021 19:43

O Detran de Nova Iguaçu participará de mais um mutirão de serviços neste sábado (7). A unidade de Nova Iguaçu vai realizar os seguintes serviços: de veículos, como transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, mudança de cor, transformação de combustível, baixa e inclusão de alienação, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, blindagem e intenção de venda; serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva; serviços de identificação civil e serviço de solicitação de carteira da SEAP.

Para evitar aglomerações, somente pessoas que realizarem o atendimento prévio serão atendidas. Para fazer a solicitação, é preciso acessar o site do

Detran (www.detran.rj.gov.br) ou então ligar para o tele atendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042. O número de vagas é limitado, informa o presidente do órgão, Adolfo Konder, que destaca os atendimentos realizados no período de pandemia.

“Mesmo com as medidas de distanciamento, disponibilizamos, diariamente, cerca de 33 mil vagas para os diversos serviços oferecidos pelo departamento. Além disso, desde o início da pandemia, já realizamos 35 mutirões aos sábados, com mais de 160 mil usuários atendidos”, disse.

O Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos e que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas.