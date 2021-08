Estádio Jânio de Freitas irá receber partida do Campeonato Brasileiro Série D. - Divulgação/NIFC

Publicado 05/08/2021 10:00

O estádio Jânio de Freitas, o Laranjão, foi designado pela Confederação Brasileira de Futebol para receber neste fim de semana a partida entre Bangu e Madureira, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série D. A mudança ocorreu devido a um pedido do Bangu, mandante da partida, que optou por disputar o jogo no estádio pertencente ao Nova Iguaçu. A bola vai rolar no domingo, às 15h.

Integrantes do grupo 7 da competição, ambos os times brigam por uma das quatro vagas na próxima fase. Mandante, o Bangu ocupa a quinta posição com 10 pontos, enquanto o Madureira está na terceira posição, com 13. Este é o segundo confronto entre as equipes na competição. No primeiro, o Madureira levou a melhor por 1 a 0.